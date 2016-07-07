​Обама готов активизировать усилия для достижения всеобъемлющего решения Карабахского конфликта

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выразил готовность активизировать усилия для достижения всеобъемлющего решения Карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонной беседы Обамы с российским коллегой Владимиром Путиным.

Согласно источнику, стороны обсудили встречи Путина с президентами Армении и Азербайджана 20 июня в Санкт-Петербурге. Обама выразил готовность активизировать совместные с Россией и Францией усилия в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ для достижения всеобъемлющего решения конфликта.