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    ​Обама готов активизировать усилия для достижения всеобъемлющего решения Карабахского конфликта

    Президент США выразил готовность активизировать совместные с Россией и Францией усилия в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выразил готовность активизировать усилия для достижения всеобъемлющего решения Карабахского конфликта. 

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонной беседы Обамы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Согласно источнику, стороны обсудили встречи Путина с президентами Армении и Азербайджана 20 июня в Санкт-Петербурге. Обама выразил готовность активизировать совместные с Россией и Францией усилия в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ для достижения всеобъемлющего решения конфликта.

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