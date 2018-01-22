Новый президент ПАСЕ: Из-за нерешенных конфликтов граждане потеряли веру в политиков

Страсбург. 22 января. REPORT.AZ/ "Число конфликтов возросло. Граждане потеряли веру в политиков, поскольку решение этих конфликтов так и не было найдено. Мы должны быть более внимательными в этом вопросе, и чтобы улучшить репутацию нашей организации, должны работать совместно. Служить не национальным, но общим интересам".

Как cообщает французское бюро Report, об этом заявил новый президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти, выступая на Ассамблее.

"В период больших и драматических вызовов - от терроризма до миграции, от возрождения расизма и ксенофобии до отчаянного одиночества стольких людей - мы должны дать ответ националистическим и шовинистическим стремлениям, центробежному давлению и конфликтам, подтвердив необходимость мира и справедливости на нашем континенте", - заявил М.Николетти.

Он призвал глав государств и правительств всех государств-членов Совета Европы подтвердить на самом высоком уровне свою приверженность обеспечению того, чтобы Совет Европы стал "общим домом" для всех, "уважая равное достоинство, целостность и свободу каждого члена организации, наряду с обязательством всех оставаться верными Европейской конвенции о правах человека наряду и другим конвенциям, добросовестно содействовать деятельности организации".