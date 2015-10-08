​Новруз Мамедов: Решение нагорно-карабахского конфликта фактически превратилось в монополию Минской группы ОБСЕ

"Почему-то не прекращаются попытки для придачи проблеме названия "замороженный конфликт". Международное сообщество обеспокоено периодически повторяющейся на линии фронта напряженностью, однако, вместо того, чтобы уделить внимание причинам процесса, каждый раз они пытаются "заморозить" ситуацию"

"Можно с уверенностью сказать, что нагорно-карабахский конфликт является результатом геополитических игр. И пока они будут продолжаться, результат останется неизменным"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Продолжаются "туристические поездки" в регион, "челночная дипломатия" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, создается видимость деятельности". А суть остается неизменной. До каких пор может продолжаться подобное посредничество?".

Как сообщает Report, об этом в интервью издающемуся в Стамбуле англоязычному журналу ''Caucasus International'' заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

Н.Мамедов подчеркнул, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт продолжается уже более 25-ти лет: "Арменией оккупировано 20% признанных на международном уровне территорий Азербайджана, более 1 млн. человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Однако, почему-то не прекращаются попытки для придачи проблеме названия "замороженный конфликт". Международное сообщество обеспокоено периодически повторяющейся на линии фронта напряженностью, однако, вместо того, чтобы уделить внимание причинам процесса, каждый раз они пытаются "заморозить" ситуацию.

Можно с уверенностью сказать, что нагорно-карабахский конфликт является результатом геополитических игр. И пока они будут продолжаться, результат останется неизменным. События в Грузии, Молдове и Украине также являются проявлением этого.

Возникает вопрос: Чем же занимается Минская группа ОБСЕ? Правда, на пути решения конфликта сопредседатели демонстрируют определенные усилия, выступают с заявлениями, выдвигают предложения. Однако, все эти инициативы отвергаются армянской стороной. Что же делают взамен сопредседатели?

Продолжаются "туристические поездки" в регион, "челночная дипломатия" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, создается видимость деятельности. А суть остается неизменной. До каких пор может продолжаться подобное посредничество?"

Заместитель руководителя Администрации президента сказал, что в подходе к решению конфликта преобладает ряд интересных подходов: "С одной стороны, решение конфликта фактически превратилось в монополию Минской группы ОБСЕ. Некоторые круги заинтересованы в этом. Каждый раз, при попытке принять значимые шаги на пути решения конфликта, приводят отговорки, заявляя, что "этим занимается Минская группа ОБСЕ".

С другой стороны, когда от сопредседателей требуют конкретной позиции, они приводят аргументы и заявляют, что "проблему должны решить стороны конфликта, а мы поддержим любой вариант урегулирования". Ощущается необходимость во внесении серьезных изменений в суть подобного сотрудничества. В первую очередь должно измениться отношение к сторонам конфликта и должна быть продемонстрирована конкретная и четкая позиция. Необходимо признание факта, что Армения является страной-оккупантом, и в основе переговорного процесса должен стоять факт оккупации. Очень жаль, что мы пока не наблюдаем этого".

По словам Н.Мамедова, продолжение переговорного процесса в подобной форме не может устроить официальный Баку: "Президент Азербайджанской Республики неоднократно заявлял о недопустимости проведения переговоров ради переговоров. Глава государства каждый раз отмечает, что Азербайджан никогда не согласится с тем, чтобы хоть одна пядь азербайджанской земли находилась под оккупацией врага, и, рано или поздно, освободит свои территории. В связи с этим остаются в силе как мирное урегулирование конфликта и решение конфликта путем переговоров, так и все остальные варианты. Думаю, что осознание как Арменией, так и сопредседателями Минской группы ОБСЕ данной реальности будет полезно для всех сторон".