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    Новруз Мамедов: Нагорно-карабахский конфликт показал, что за 25 лет принципы международного права были, можно сказать, забыты

    Восстановление территориальной целостности Азербайджана является самым важным приоритетом страны

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт показал, что за 25 лет принципы международного права были, можно так сказать, забыты". 

    Как сообщает Report, об этом, выступая на конференции "Роль Азербайджана на глобальной и региональной арене: Реалии и перспективы", заявил заместитель руководителя Администрации президента Новруз Мамедов.

    "Если бы не было этого конфликта, возможно, мы не знали бы что такое двойные стандарты. Восстановление территориальной целостности Азербайджана является самым важным приоритетом страны", - отметил Н.Мамедов, подчеркнув, что международные организации и страны признают территориальную целостность страны.

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