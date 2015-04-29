​Новруз Мамедов: Все знают, что Минская группа ОБСЕ не может решить нагорно-карабахский конфликт

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Все знают, что Минская группа не может решить карабахскую проблему".

Как сообщает Report, об этом на панели "Европейское единство и политика соседства" III Бакинского глобального форума заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

По словам Н.Мамедова, сегодня решение нагорно-карабахской проблемы передано в монополию Минской группы: "Зная это, мы продолжаем эти процессы на протяжении долгого времени. Сегодня западные политические деятели воспринимают свои мысли и интересы как международные правовые нормы и думают, что все должно быть так, как они скажут. Если бы армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт нашел бы справедливое решение, последующих проблем, может быть, и не было бы. Вполне возможно, что не возникли бы многие трудности, а также конфликты в Грузии, Молдове и Украине".

Н.Мамедов добавил, что в происходящих в мире за последние 20-25 лет процессах, зачастую, преследовались политические, экономические и геополитические интересы, нежели нормы и принципы международного права: "Это и привело к нынешней ситуации. Сегодня ни на Западе, ни в Европе, ни в каком-либо другом уголке мира в связи с данным вопросом не высказывается соответствующее международному праву мнение. 25 лет назад в около 10-ти странах мира были вызывающие обеспокоенность горячие точки. Сейчас таких стран около 50-ти и эти процессы происходят не сами по себе. Они возникают по каким-либо причинам".