Новруз Мамедов: Геополитические игры могут привести к новому разгоранию конфликта в Карабахе

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Конфликт в Карабахе может "разгореться с новой силой", поскольку является результатом геополитических игр.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

"Нагорно-карабахский конфликт продолжается уже более 25 лет, а 20% международно-признанных территорий Азербайджана оккупировано Арменией. В результате более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Однако почему-то не ослабевают попытки преподнести проблему в качестве "замороженного конфликта". Можно с уверенностью констатировать, что конфликт является результатом геополитических игр", - заявил Н.Мамедов, добавив, что пока подобные игры будут продолжаться, результат не изменится.

"Международные посредники хоть и выступают за сохранение территориальной целостности Азербайджана, но почему-то предпочитают не занимать однозначную позицию. Мы ждем от стран-сопредседателей, так же, как и от мирового сообщества, конкретных шагов для справедливого разрешения конфликта", - сказал он.

Н. Мамедов отметил, что в сегодняшнем мире отсутствует справедливость, как таковая, потому что мир не сумел сохранить его принцип после Варшавского договора.

"Какой смысл говорить об универсальных ценностях, если в международных отношениях нет справедливости?!", - подчеркнул он.

Помощник президента также отметил, что справедливая оценка армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта сталкивается с препятствиями.

"Сегодня сложилась такая ситуация, когда одной войной ничего не решить, поскольку конфликт порождает новый конфликт, и супердержавы принимают в этом активное участие", — сказал он.

Помощник президента Азербайджана напомнил, что урегулированием карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, в которую, по его словам, вошли именно те страны, "которые могут при необходимости сказать свое слово на международной арене".