Никита Михалков: Грибоедов заселил Карабах армянами

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Грибоедов заселил Карабах армянскими семьями. 40 тыс. пленных, уведенных туда армян, вывел из Персии".

Как сообщает Report, об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил известный российский кинорежиссер Никита Михалков, комментируя вопрос по поводу планов снять фильм про Александра Грибоедова.

По его словам, сценарий к фильму "Грибоедов" был написан в 1985 году. Его авторами стали Саша Адабашьян, Юра Лощиц, Ираклий Квирикадзе, а также сам Никита Михалков: "Это, на мой взгляд, потрясающий сценарий. Жизнь и гибель Александра Грибоедова. С невероятным количеством открытий, исторических в том числе. И опять это оказывается сумаcшедше актуально. Мы доказали, что убийство Грибоедова - это не мусульманская чернь, а спланированное англичанами холодное убийство Грибоедова как мешающего им на Шелковом пути, используя все уязвимые стороны характера самого Грибоедова - его снисходительность и апломб. Он был гениальный, великий человек с потрясающим чутьем, но у человека есть свои слабости".

Режиссер также добавил, что фильм не получилось снять из-за конфликта в Карабахе: "Тогда там началась война, и для нас было просто невозможно снимать".