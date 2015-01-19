Недждет Унувар: Мы сопереживаем вместе с Азербайджаном по случаю 20 января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской дружественной группы Недждет Унувар распространил обращение в связи с 25-й годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, в своем обращении Н.Унувар назвал 20 января 1990 года одним из самых тяжелых дней, пережитых тюркским миром. По его словам, "Черный январь" является траурным не только для азербайджанцев, но и для турков.

"Выбрав снежный и холодный день, советская армия беспощадно убила 143 человек. Резкое вмешательство советской армии, намерение растоптать азербайджанский народ и подавить акции, вызвало волну протеста и стало причиной роста националистического движения среди проживающих в СССР тюркских народов", - заявил турецкий депутат.

Н.Унвар отметил, что трагедия 20 января стала темной страницей для Азербайджана в преддверие восхода солнца: "Будучи единой нацией и двумя государствами, мы сопереживаем вместе с вами. Выражаем соболезнование всему азербайджанскому и турецкому народам и молимся за упокой души погибших в этот день людей".