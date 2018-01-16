Названы место и дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 18 января министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в польском городе Краков. Об этом заявили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

На заседаниях также примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.