 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названы место и дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/  18 января  министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в польском городе Краков. Об этом заявили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

    На заседаниях также примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi