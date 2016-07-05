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    Обнародовано количество лиц, пропавших без вести в результате армяно-азербайджанского конфликта

    Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан зарегистрировано 3 811 человек

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта пропали без вести 3 811 человек.

    Как сообщили Report в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, 3 098 из зарегистрированных лиц - военнослужащие, 713 - гражданские лица, в том числе 61 ребенок (20 девочек, 41 мальчик), 255 - женщины, 304 - старики (158 женщин).

    Кроме того, поступила информация о взятии в заложники и плен 877 человек, 595 из которых военнослужащие, 282 - гражданские лица, 27 - дети (7 девочек, 20 мальчиков), 99 - женщины, 114 - старики (65 женщин).

    Количество освобожденных заложников и пленных составляет 1 436 человек, 351 из которых военнослужащие, 1 085 - гражданские лица, 210 - дети (74 девочек, 136 мальчиков), 341 - женщины, 258 - старики (108 женщин).

    3 734 из прошедших регистрацию в Международном комитете красного креста человек являются лицами от азербайджанской стороны, а 780 - от армянской стороны. 

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