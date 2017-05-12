Назначен посол мира "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном" от России

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сокоординаторы "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном" Сюзан Джагинян и Орхан Набиев встретились с депутатом из Удмуртской Республики (Российская Федерация) Эльгизом Гаджиевым, который также является членом Платформы мира.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу платформы, на встрече были обсуждены дальнейшие планы "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном" в Российской Федерации.

Сокоординатор платформы от Азербайджана Орхан Набиев детально ознакомил Э.Гаджиева с текущей деятельностью и рассказал о будущих планах "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном". В свою очередь, сокоординатор платформы от Армении Сюзан Джагинян поблагодарила гостя за сотрудничество с "Платформой мира между Арменией и Азербайджаном".

В ходе встречи были достигнуты соглашения о взаимном сотрудничестве с "Платформой мира между Арменией и Азербайджаном". Э.Гаджиев позитивно отнёсся к деятельности платформы. Гость также пообещал со своей стороны содействовать миротворческой деятельности и мобилизовать свои возможности по этому направлению. В конце встречи сокоординаторы объявили о назначении Эльгиза Гаджиева "Послом мира" от Российской Федерации.