Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ НАТО призывает стороны карабахского конфликта проявить политическую волю и урегулировать конфликт путем переговоров.

Как передает Report, об этом говорится в ответе на письменные вопросы, направленные Радио Азатутюн (Ереванское бюро Радио Свобода) генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Североатлантический альянс призывает стороны быть конструктивными.

"Для союзников подобные затяжные конфликты являются поводом для особого беспокойства. Мы по-прежнему рассматриваем мир и стабильность в Кавказском регионе в качестве одного из основополагающих элементов евроатлантической безопасности. Мы продолжим сотрудничество со странами региона и в политическом, и в практическом аспектах", - говорится в письменном ответе НАТО.

НАТО подчеркивает, что конфликт является не только предметом озабоченности, но и мешает народам региона как членам евроатлантического сообщества полностью раскрыть свой потенциал.

Североатлантический альянс также заявляет, что продолжает поддерживать территориальную целостность, независимость и суверенитет Армении и Азербайджана. В этом контексте Альянс продолжит поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов на Южном Кавказе, основанное на этих принципах и международном законе, Хартии ООН и Хельсинкском заключительном акте.

НАТО отказывается выразить мнение о том, как можно избежать человеческих потерь на линии соприкосновения и нужно ли отводить снайперов с передовой.

"Переговоры ведет Минская группа ОБСЕ. Мы полностью поддерживаем роль Минской группы и не видим необходимости в отдельной роли НАТО. Политика НАТО на Южном Кавказе не изменилась", - говорится в ответе Североатлантического альянса на вопросы Радио Азатутюн.