Ильхам Алиев: Наша принципиальная позиция в переговорах полностью обоснована и мы ни на миллиметр не отступим от этой политики

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Основным направлением нашей внешней политики является решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся во дворце "Бута" официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Глава государства отметил, что в принципиальной позиции Азербайджана в этом направлении нет никаких изменений: "Нагорный Карабах - наша исконная земля. Так было всегда, так есть сегодня и так будет завтра. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности стран в соответствии с нормами и принципами международного права, согласно пунктам Хельсинкского Заключительного акта. Азербайджан никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство. Существующее армянское государство было создано на наших землях. Мы прекрасно знаем, что в 1918 году Ереван был передан Армении в качестве подарка. Поэтому создание на наших землях второго так называемого армянского государства невозможно. Резолюции Совета безопасности ООН должны быть выполнены, захватнические силы должны быть безоговорочно выведены с наших земель".

"Нагорный Карабах является неотъемлемой территорией Азербайджана, неотъемлемой частью нашей страны. Мы продолжим нашу политику. Наша принципиальная позиция в переговорах полностью обоснована и мы ни на миллиметр не отступим от этой политики".