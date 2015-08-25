Напряженность на линии фронта продолжается, режим прекращения огня нарушен 146 раз

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Напряженность на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск продолжается. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, за прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 146 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82-миллиметровые минометы.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гызылгаджили Газахского района, Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района - позиции в селе Фарахли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Новрузлу, Чыраглы, Юсифджанлы, Шураабад, Мярзили, Ширванлы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Вейсалли, Ашагы Сеидахмедлы, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.