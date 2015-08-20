Напряженность на фронте растет, армяне нарушили режим прекращения огня 167 раз

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 167 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Довех Ноемберянского района, Паракавар и безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гаймаглы, Кямярли и на безымянных высотах Газахского района и в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Джил Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гызылоба, Гёйарх Тертерского района, Кянгярли, Юсифджанлы, Шураабад, Намирли, Новрузлу, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Горган, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.