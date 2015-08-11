Напряженная ситуация на фронте: режим прекращения огня нарушен 122 раза

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 122 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60- и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гаймаглы, Фарахли, Гызылгаджили Газахского района, селе Кёхнегышлаг и на безымянных высотах Агстафинского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Чайлы, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.