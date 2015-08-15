Напряженная ситуация на фронте продолжается: режим прекращения огня нарушен 90 раз

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя минометы калибра 60 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 90 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Гызылоба, Ярымджа, Чайлы Тертерского района, Шыхлар, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.