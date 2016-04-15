Эрдоган: Нам непонятно, почему ООН и Минская группа ОБСЕ не могут добиться освобождения оккупированных территорий Азербайджана

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Нам непонятно, почему ООН и сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже около 25-ти лет не могут добиться освобождения от оккупации нагорно-карабахского региона Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении СМИ после XIII Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Эрдоган отметил, что вопрос освобождения Нагорного Карабаха от оккупации отразился в принятой в конце саммита Стамбульской декларации.

"У исламского мира 3 проблемы: сектантство, расизм и терроризм. В сектанстве, умирая и убивая мусульманин произносит "Аллаху акбар!". Какое это мусульманство? Если говорить о сектантстве, мы не шииты и не сунниты. У нас есть одна религия - Ислам. Мы уважаем и других. Однако мы никогда не превратим Ислам в тему для споров", - заявил Эрдоган.

Президент Турции заявил о необходимости создания женского крыла организации.

Проходящий в Стамбуле XIII Саммит ОИС завершился сегодня.