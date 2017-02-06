На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 7 февраля 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Питер Шведберг.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Жири Аберле и Саймон Тиллер.