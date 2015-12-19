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    ​Налбандян: подходы Армении и Азербайджана не близки друг к другу или же не совпадают

    Альтернативы переговорам нет

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Подходы Армении и Азербайджана по Нагорно-Карабахскому конфликту не близки друг к другу или же не совпадают.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил в интервью армянским телеканалам, комментируя итоги встречи в Берне (Швейцария) президентов Армении и Азербайджана.

    "Армения была и остается сторонницей продолжения переговорного процесса, урегулирования проблемы посредством переговоров. Альтернативы переговорам нет. Армянская сторона готова на основании предложений (сопредседателей минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху - ред.) продолжать переговоры и продвигаться к урегулированию", - подчеркнул Налбандян.

    Глава МИД сообщил, что на этой встрече в Берне "стороны высказали свои подходы к различным элементам, различным принципам урегулирования проблемы" Нагорного Карабаха. По его словам, "можем вновь констатировать, что, к сожалению, подходы сторон не близки друг к другу или же не совпадают".

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