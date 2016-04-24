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    ​Налбандян: "Какого-либо нового пакета по карабахскому урегулированию не существует"

    Лавров не привозил в Армению какой-либо пакет, не обсуждался и вопрос взаимных уступокБаку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Какого-либо нового пакета по кара...

    Лавров не привозил в Армению какой-либо пакет, не обсуждался и вопрос взаимных уступок

    Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Какого-либо нового пакета по карабахскому урегулированию не существует.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян журналистам в воскресенье.

    "Лавров не привозил в Армению какой-либо пакет, не обсуждался и вопрос взаимных уступок. Есть предложения посредников, которые отражены в пяти заявлениях президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил глава МИД Армении.

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