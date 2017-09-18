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    Налбандян: "Армения обсуждает с Азербайджаном возврат территорий"

    Других подробностей сообщить не могу, в противном случае переговоры провалятся

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Армения в рамках карабахского урегулирования обсуждает с Азербайджаном возврат тех территорий, которые "не будут представлять угрозы для Карабаха".

    Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, об этом заявил в понедельник глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

    "В связи с возвратом территорий речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности "не будут угрожать ни Карабаху", ни развязке (конфликта - ИФ)", - сказал Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" в Ереване.

    "Других подробностей сообщить не могу, в противном случае переговоры провалятся", - сказал министр.

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