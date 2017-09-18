Налбандян: "Армения обсуждает с Азербайджаном возврат территорий"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Армения в рамках карабахского урегулирования обсуждает с Азербайджаном возврат тех территорий, которые "не будут представлять угрозы для Карабаха".

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, об этом заявил в понедельник глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"В связи с возвратом территорий речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности "не будут угрожать ни Карабаху", ни развязке (конфликта - ИФ)", - сказал Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" в Ереване.

"Других подробностей сообщить не могу, в противном случае переговоры провалятся", - сказал министр.