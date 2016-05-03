Награжденный капитан: Мы свободно наблюдаем за постами и окопами врага - ФОТО

Тертер. 3 мая. REPORT.AZ/ "Пресекая диверсионные действия армян на линии фронта, я нанес врагу сокрушительные удары, в результате чего мне удалось уничтожить 12 ед. военной техники и живой силы".

Об этом Report сказал сражающийся на линии фронта офицер министерства обороны Азербайджана, капитан Мирдамет Багиев.

По его словам, азербайджанской армии удалось не только пресечь диверсионные действия армян, но и добиться отступления врага: "После сокрушительных ударов азербайджанской армии армяне отступили и были вынуждены бежать. В результате нашей армии удалось завладеть основными высотами в направлении Тертерского района фронта. На данный момент мы свободно наблюдаем за постами и окопами армян".

Военнослужащий подчеркнул, что армяне в основном обстреливали населенные пункты близ линии фронта: "Они делают это, чтобы запугать население, посеять панику среди народа. Естественно, азербайджанский народ в очередной раз проявил свою волю и поддержал армию, добровольно записавшись в ряды Вооруженных сил".

Отметим, что согласно распоряжению Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, Мирдамет Багиев был награжден орденом "За заслуги Родине" 3-ей степени.