Хефферн: Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения.

Как сообщает Report со ссылкой на Новости-Армения, об этом заявил посол США в Армении Джон Хефферн.

"Должен повторить заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что карабахский конфликт не имеет военного решения, и есть только один путь его урегулирования – мирные переговоры", - сказал Хефферн.

Вместе с тем он подчеркнул, что сопредседатели МГ ОБСЕ всего лишь являются посредниками и не могут навязать сторонам какие-либо решения.

"По большому счету, все зависит от самих сторон конфликта", - подчеркнул дипломат.

По его словам, США надеются, что являющийся стратегическим регион Южного Кавказа рано или поздно станет открытым, а Вашингтон, со своей стороны, готов помочь решению конфликтов и открытию границ.