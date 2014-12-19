Хефферн: Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения.
Как сообщает Report со ссылкой на Новости-Армения, об этом заявил посол США в Армении Джон Хефферн.
"Должен повторить заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что карабахский конфликт не имеет военного решения, и есть только один путь его урегулирования – мирные переговоры", - сказал Хефферн.
Вместе с тем он подчеркнул, что сопредседатели МГ ОБСЕ всего лишь являются посредниками и не могут навязать сторонам какие-либо решения.
"По большому счету, все зависит от самих сторон конфликта", - подчеркнул дипломат.
По его словам, США надеются, что являющийся стратегическим регион Южного Кавказа рано или поздно станет открытым, а Вашингтон, со своей стороны, готов помочь решению конфликтов и открытию границ.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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