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    Нагорно-карабахское урегулирование обсуждено на заседании Постоянного Совета ОБСЕ

    Cопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили на заседании в Вене

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахское урегулирование обсуждено на заседании Постоянного Совета ОБСЕ. Как сообщает Report, cопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефано Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) приняли участие на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 9 ноября. 

    Они представили на Постоянном совете ОБСЕ подробную информацию о развитии переговорного процесса и оценки текущей ситуации в регионе.

    На встрече также участвовали личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и глава Группы планирования высокого уровня полковник Ханц Лампальцер.

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