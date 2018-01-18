Нагорно-карабахский конфликт обсужден в Национальной Ассамблее Франции - ФОТО

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Париж. 18 января. REPORT.AZ./ В Париже состоялась конференция на тему “Южный Кавказ: понять европейского соседа”.

Как передает западноевропейское бюро Report, конференция состоялась в Национальной Ассамблее Франции при инициативе Аналитического Центра по внешней политике.

В работе конференции приняли участие государственные деятели Франции, депутаты, журналисты и другие официальные лица.

На конференции говорили о достижениях Азербайджана после провозглашения независимости в 1991 году, традициях толерантности азербайджанского общества, развивающегося день ото дня, важности незамедлительного разрешения нагорно-карабахского конфликта ради обеспечения стабильности на Южном Кавказе, находящегося вблизи по соседству с Европой.

Директор изданий Аналитического Центра по внешней политике Дидье Шоде сообщил, что на Францию как на страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ возложена ответственность в разрешении конфликта и призвал мобилизовать все силы для этого. Он отметил, что армянское лобби очень сильно во Франции и поэтому во французской прессе появляются антиазербайджанские статьи. Он призвал участников мероприятия проявить активность в вопросе доведения правды об Азербайджане до французской общественности.

Французский журналист-историк Жиль Михаэли отметил, что Азербайджан развивает не только сферу богатых энергоресурсов, но и все сферы экономики страны. Он добавил, что Азербайджан является главным партнером Евросоюза и Франции в регионе.

Исследователь в области политических наук Саид Мусаев проинформировал участников конференции о традициях мультикультурализма, о широком применении каждым права говорить на родном языке в Азербайджане, об опыте межрелигиозного диалога в стране.

Профессор Университета Свободного Брюсселя Себастьян Бусуа отметил, что международные документы, требующие вывода армянских войск с оккупированного Нагорного Карабаха, до сих пор не выполнены. Вместе с этим, конфликт должен быть разрешен на основе требований международного права.

Депутат, член группы дружбы Франция-Азербайджан Жульен Боровзик во время своего выступления отметил важность привлечения членов группы дружбы Франция-Армения и других депутатов в дело разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.