Нацразведка США: Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может вылиться в масштабный военный конфликт в этом году

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может вылиться в масштабный военный армяно-азербайджанский конфликт в 2018 году.

Как передает Report, об этом говорится в докладе главы американской национальной разведки Даниэла Коутса Сенату США, посвященном оценке потенциальных угроз в мире в этом году.

"Напряженность вокруг спорного региона Нагорного Карабаха может вылиться в полномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, в который может быть вовлечена Россия для поддержки своего регионального союзника. Нежелание обеих сторон идти на компромисс, растущее давление на стороны, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского вооружения поддерживает риск масштабных военных действий в 2018 году", - говорится в отчете Д.Коутса.