Нацразведка США: Между Азербайджаном и Арменией в 2018 году могут начаться широкомасштабные боевые действия

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может привести к широкомасштабным боевым действиям между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая с традиционным ежегодным докладом на слушаниях в Комитете по вопросам разведки сената США.
В докладе говорится обо всех угрозах национальной безопасности США, которые могут возникнуть в 2018 году. В части доклада, посвященной Нагорному Карабаху, говорится, что «стороны не спешат идти на компромиссы». Директор американской разведки считает, что стабильная военная модернизация, осуществляемая в Азербайджане, а также покупка Арменией новых российских систем вооружения могут привести к крупным военным столкновениям в 2018 году.
Согласно докладу, Кремль еще более расширит свое влияние на постсоветском пространстве. В этих целях Москва будет проводить «агрессивную и оппортунистскую политику».
Изложенные комментарии по поводу ситуации вокруг Нагорного Карабаха содержатся в тексте вступительного слова Коутса, подготовленного к слушаниям в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. На этих регулярно проводящихся слушаниях рассматриваются угрозы национальной безопасности США. Коутс официально считается координатором работы всех 16 американских разведывательных ведомств.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook