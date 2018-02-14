Нацразведка США: Между Азербайджаном и Арменией в 2018 году могут начаться широкомасштабные боевые действия

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может привести к широкомасштабным боевым действиям между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая с традиционным ежегодным докладом на слушаниях в Комитете по вопросам разведки сената США.

В докладе говорится обо всех угрозах национальной безопасности США, которые могут возникнуть в 2018 году. В части доклада, посвященной Нагорному Карабаху, говорится, что «стороны не спешат идти на компромиссы». Директор американской разведки считает, что стабильная военная модернизация, осуществляемая в Азербайджане, а также покупка Арменией новых российских систем вооружения могут привести к крупным военным столкновениям в 2018 году.

Согласно докладу, Кремль еще более расширит свое влияние на постсоветском пространстве. В этих целях Москва будет проводить «агрессивную и оппортунистскую политику».

Изложенные комментарии по поводу ситуации вокруг Нагорного Карабаха содержатся в тексте вступительного слова Коутса, подготовленного к слушаниям в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. На этих регулярно проводящихся слушаниях рассматриваются угрозы национальной безопасности США. Коутс официально считается координатором работы всех 16 американских разведывательных ведомств.