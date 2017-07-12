Начальник управления МО: Наши войска в состоянии готовности, чтобы прекратить любую деятельность врага против мирного населения

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Наши войска в состоянии готовности, чтобы прекратить любую деятельность врага против мирного населения и личного состава, и подавить его боевые точки ответными ударами".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления морально-психологической подготовки и связи с общественностью министерства обороны генерал-майор Расим Алиев.

Он отметил, что уже более 200 лет руками армян против азербайджанцев ведется политика геноцида. В результате длящихся более двух веков геноцидов тысячи азербайджанцев были убиты жестокими пытками, жилые пункты стирались с лица земли, в результате этнической чистки и агрессии армян сотни тысяч соотечественников были вынуждены покинуть свои дома: "Безнаказанные армянские фашисты со своей мечтой о "Великой Армении" по сей день не отрекаются от своих грязных целей, совершают не совместимые с человечностью зверства. Ходжалы, Гарадаглы, Малыбейли, Мешели и несколько дней назад убийство маленькой Захры Гулиевой и ее бабушки в результате обстрела армянами из минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района есть продолжение армянской жестокости".

Р.Алиев отметил, что в результате адекватных мер Вооруженных сил Азербайджана противник вновь был подавлен, после по приведенным в боеготовность силам армянской армии были нанесены точечные удары.

Генерал-майор выделил, что больше всего от войн страдает мирное население и особенно наше будущее – дети: "Начиная с 90-х годов, когда карабахский конфликт снова ожесточился, и по сей день жертвами армянского вандализма стали более 225 детей. Это грубое нарушение Арменией международного гуманитарного права, конвенций, резолюций. Они, нацелившись на мирное население, намереваются спровоцировать Азербайджан на войну, нарушить мирные попытки. Военно-политическое руководство Армении рано или поздно ответит перед мировым сообществом за эти преступления, понесет заслуженное наказание".

Начальник управления отметил, что успешная внешняя политики руководства страны, совместная деятельность министерств обороны, иностранных дел, активность неправительственных организаций, общественности уже привела в действие международные структуры в связи с трагедией в Алханлы. Он подчеркнул, что мир наконец-то осуждает армянское зверство, армянский вандализм и призывает их в скорейшем времени прекратить эти провокации. Представленный проект - обстоятельный ответ армянскому вандализму и сыграет важную роль в пробуждении в молодежи любви к Родине, государству и ненависти к врагу".