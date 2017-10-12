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    Начальник штаба ОДКБ: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем

    Анатолий Сидоров: Главная задача состоит в сохранении баланса© ТАСС

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

    "Несмотря на то, что я ношу погоны, я уверен, что урегулирование конфликтов возможно только мирным путем", - заявил А. Сидоров, добавив, что подобные шаги возможны при совместном действий различных структур.

    Говоря о военных поставках российского вооружения в Азербайджан генерал-полковник подчеркнул, что если Баку настроен на подобные закупки, то он их обязательно найдет. "Есть хорошая поговорка: "свято место пусто не бывает", - добавил начальник штаба ОДКБ.

    "Я так понимаю, главная задача состоит в сохранении баланса, а может - и окончательном урегулировании конфликта", - сказал А.Сидоров. В этом смысле, по его словам, в продаже российского оружия Азербайджану  есть и плюс. 

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