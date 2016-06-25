​Начальник СГБ: Мечты врага и его сторонников о неизменности статуса-кво в конфликте потерпели крах

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ “Мечты врага и его сторонников о неизменности статуса-кво в конфликте потерпели крах, международное сообщество, в частности, стороны, выполняющие посредническую миссию не ради справедливости, а по инерции, увидев, что терпение нашего народа исчерпано и Азербайджан демонстрирует военную мощь и решимость, начали проявлять активность”.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника Службы государственной безопасности генерал-лейтенанта Мадата Гулиева, посвященной Дню Вооруженных сил Азербайджана - 26 июня.

М.Гулиев в статье пишет, что Вооруженные силы агрессора Армении постоянно планируют провокации, допускают действия, угрожающие мирному населению прифронтовых сел: "Следствием подобных действий стали бои на линии фронта летом 2014 года, уничтожение в ноябре боевого вертолета Ми-24, принадлежащего Военно-воздушным силам Армении, а также освобождение нескольких стратегических высот нашими военными силами в ответ на провокации врага в начале апреля этого года, что еще раз доказало достаточную мощь нашей армии”.

Как отмечает М.Гулиев, военно-политическое значение результатов апрельских боев имеет огромное влияние на ускорение урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта: “В первую очередь, стоит отметить, что малочисленная группа наших военнослужащих смогла в первой же атаке уничтожить позиции врага, которые укреплялись годами, и закрепиться на этих позициях. Кроме того, уничтожение нашими военными точным ответным ударом командно-штабного пункта армян на оккупированной территории доказало высокую технико-тактическую подготовку нашей армии. Таким образом, пропаганда врагом “мифа” о “непобедимости армянского солдата” в очередной раз потерпела крах. Азербайджанский солдат в очередной раз доказал, что он сможет одержать победу в самых сложных боевых условиях”.