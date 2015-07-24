Наблюдалось интенсивное движение военной техники ВС Азербайджана в направлении фронта - ВИДЕО

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Наблюдалось интенсивное движение военной техники Вооруженных сил Азербайджана в направлении фронта.

В видеоматериале, присланном читателями в редакцию Report, видно передвижение состоящего из танков и других бронемашин каравана военной техники Вооруженных сил.

Авторы видеоматериала отмечают, что военная техника движется в направлении прифронтовых районов.

В ответ на запрос Report из министерства обороны заявили, что представленные видеокадры являются обычным тактическим перемещением военной техники Вооруженных сил Азербайджана, и здесь нет речи о тактической дислокации.