На заседании комитета ПАСЕ обсуждено состояние культурного наследия на оккупированных территориях Азербайджана

Тбилиси. 25 сентября. REPORT.AZ/ "На проходящем в Тбилиси заседании комитета культуры, науки, образования и медиа Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была затронута захватническая политика Армении против Азербайджана".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью журналистам сказал участвовавший в заседании председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана, член постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов.

По его словам, во время обсуждений на тему "Сохранение и усиление нематериального культурного наследия Европы" было рассказано об уроне, нанесенном захватнической политикой Армении, как и многим другим сферам, культурной сфере, конкретно нематериальному культурному наследию.

Р.Гусейнов отметил, что призвал и Совет Европы, и Юнеско с еще большими усилиями беречь культурное наследие, предотвращать последствия, которые могут нанести ему вред, уничтожить.