Баку. 8 января. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 74 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджили и Гаймаглы Газахского района с территории сел Беркабер Иджеванского и Барекамаван Ноемберянского районов, село Агдам Товузского района с территории села Мосесгех Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись села Чилябюрт и Гызыл оба Тертерского района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Марзили, Шураабад, Новрузлу, Гарагашлы, Джавахирли, Кенгерли, Шыхлар, Ширванлы, Баш Гервенд Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района. Позиции наших войск подверглись обстрелу недалеко от населенных пунктов Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района. Огонь со стороны армянских формирований по позициям наших войск велся также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.