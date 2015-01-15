Баку. 15 января. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушался 49 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Газахском районе и в селе Кохнегышлаг Агстафинского района с территории сел Паравакар и Вазашен Иджеванского районов, сёла Коханеби и Агбулаг Товузского района с территории села Чинари Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись село Чилябюрт Тертерского района, Тапкарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Шураабад, Кенгерли, Шыхлар, Джавахирли Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Горган, Ашаги Сейидахмедли, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.