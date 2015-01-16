Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 51 раз

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушался 51 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымяных высотах в Газахском районе с территории села Вазашен Иджеванского района, сёла Алибейли и Гаджили Товузского района с территории села Айгепар Бердского района Армении.

Обстрелу с армянских позиций подверглись сёла Гёкарх Тертерского района, Тапкарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Шураабад, Кенгерли, Шыхлар, Джавахирли, Марзили, Новрузлу, Ширванлы, Сарыджалы, Баш Гервенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района и Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.