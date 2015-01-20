Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 44 раза

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушался 44 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в сёлах Алибейли и Коханеби Товузского района с позиций на территории сёл Айгепар и Чинари Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций подверглись сёла Гёкарх, Чилябюрт и Гызыл оба Тертерского района, Тапкарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Новрузлу, Баш Гервенд, Сарыджалы, Гарагашлы Агдамского района, населенные пункты Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района и Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.