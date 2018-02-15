На международной конференции в Тбилиси разоблачили очередное армянское лицемерие

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Тбилиси. 16 февраля. REPORT.AZ/ Участники проходящей в Тбилиси международной конференции "Гидроэнергетика: Каспийское море и Центральная Азия - 2018" стали свидетелями очередного армянского лицемерия.

Как сообщает грузинское бюро Report, участвующий на конференции представитель Италии Лоренцо Монтемецо заявил о строительстве на территории Армении гидроэлектростанций.

Предоставленная им информация о проведении аналогичной работы и в нагорно-карабахском регионе вызвала серьезное недовольство азербайджанской делегации.

Участвующий на конференции главный инженер Гидропроектного управления ООО "Научно-исследовательский и проектно-разведочный энергетический институт" при ОАО "Азерэнержи" Джалаледдин Велиев резко отреагировал на выступление Лоренцо Монтемецо.

Дж.Велиев заявил об оккупации Арменией неотъемлемой части Азербайджана - Нагорного Карабаха: "Италия и другие зарубежные страны должны знать о недопустимости вложения инвестиций и реализации проектов на оккупированных территориях Азербайджана, и о противоречии этого международному праву. Подобный шаг итальянской компании и реализация проектов на оккупированных территориях в то время, когда весь мир знает об оккупации Арменией территорий Азербайджана, непонятен".

Дж.Велиев подчеркнул, что Азербайджан никому не подарит свои земли и в скором времени освободит их от оккупации. Все компании должны знать это.

Лоренцо Монтемецо же заявил, что они поехали в Нагорный Карабах из Армении и не знали, кому принадлежат эти территории.

Присутствующих на конференции представителей ряда компаний призвали быть крайне осторожными к подобным вопросам и заявили об опасности и недопустимости вложения инвестиций в спорные и конфликтные регионы.

Итальянский специалист заявил, что проинформирует руководство компании.