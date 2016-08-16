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    ​На линии соприкосновения войск состоится очередной мониторинг

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 17 августа на азербайджано-армянской государственной границе вблизи села Татлы Агстафинского района планируется проведение очередного мониторинга.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер.

    Мониторинг со стороны Армении проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик и его полевые помощники Жири Аберле и Питер Шведберг.

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