На линии соприкосновения войск пройдет мониторинг

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 2 марта планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск на территории Агдамского района.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, с азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Петер Сведберг и Саймон Тиллер.

С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Евгений Шаров.