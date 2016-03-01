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    На линии соприкосновения войск пройдет мониторинг

    С азербайджанской стороны мониторинг проведут Христо Христов, Петер Сведберг и Саймон Тиллер

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 2 марта планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск на территории Агдамского района.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, с азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Петер Сведберг и Саймон Тиллер.

    С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Евгений Шаров.

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