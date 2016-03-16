На линии соприкосновения войск пройдет мониторинг

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 17 марта планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Мязям Газахского района.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
С азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Петер Сведберг и Саймон Тиллер.
С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Евгений Шаров.
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