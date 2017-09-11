ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Алханлы

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 сентября 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Алханлы Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Огниен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и Мартин Шустер.