На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Ашагы Вейсалли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.