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    На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Вблизи села Ашагы Вейсалли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга© Mod.gov.az

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Ашагы Вейсалли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.
    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.

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