На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 15 марта 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает Report, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика и Мартин Шустер.