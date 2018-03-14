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    На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 15 марта 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

    Как сообщает Report, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

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