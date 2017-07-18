На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 19 июля 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на горном переходе Омар Гейгельского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Огниен Йович и Саймон Тиллер.