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    На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг планируется провести на горном переходе Омар Гейгельского района

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 19 июля 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на горном переходе Омар Гейгельского района планируется проведение очередного мониторинга.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Огниен Йович и Саймон Тиллер.

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