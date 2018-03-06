На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет мониторинг

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 7 марта 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.