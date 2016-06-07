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    На линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана пройдет мониторинг

    На азербайджанской стороне мониторинг проведут Христо Христов и Питер Сведберг

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 8 июня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана на востоке от села Куропаткино Ходжавендского района Азербайджанской Республики планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На азербайджанской стороне мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов  и Питер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения эту работу будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя Саймон Тиллер и Жири Аберле.

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