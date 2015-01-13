​На линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск пройдет мониторинг

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 14 января планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск вблизи села Горадиз Физулинского района. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На азербайджанской стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров и Петер Сведберг.

На противоположной стороне мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Жири Аберле и Саймон Тиллер.