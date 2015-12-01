На линии соприкосновения азербайджано-армянских войск пройдет мониторинг

1 декабря, 2015 10:28

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ На линии соприкосновения азербайджано-армянских войск пройдет мониторинг. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 2 декабря планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Баш Гарвенд Агдамского района. С азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Питер Сведберг. С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Жири Аберле и Саймон Тиллер.