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    На линии соприкосновения азербайджано-армянских войск пройдет мониторинг

    Мониторинг планируется провести на линии соприкосновения войск близ села Баш Гарвенд Агдамского района

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ На линии соприкосновения азербайджано-армянских войск пройдет мониторинг.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 2 декабря планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Баш Гарвенд Агдамского района.

    С азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и  Питер Сведберг.

    С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Жири Аберле и Саймон Тиллер.

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